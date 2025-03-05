Macron'dan çarpıcı 'Rusya' açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız

Macron'dan savaş ilanı gibi sözler: Önümüzdeki hafta toplanıyoruz
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj

Öcalan, İmralı heyetine bir de mesaj vermiş
ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü

Netanyahu beceremeyince Trump devreye girdi! İlk kez gizli görüştüler
Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Burdur'da Kira Artışını Protesto Eden Kiracı, Adliye Önünde Çadır Kurdu

Burdur'da Kira Artışını Protesto Eden Kiracı, Adliye Önünde Çadır Kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yaşayan Orhan Yıldırım, kira bedelinin yüksek artışını protesto etmek amacıyla adliye önüne çadır kurdu. Yıldırım, mahkeme sürecinde kira bedelinin yüksek belirlenmesine itiraz ettiğini açıkladı.

Burdur'da bir kişi, kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu.

Burdur Merkez Burç Mahallesi Toscalı Sokak'ta 2018 yılından bu yana kiracı olarak yaşayan Orhan Yıldırım (63), kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu. Geçtiğimiz yıl kira bedelinin yüzde 25'lik yasal sınırın üzerine çıkarılarak 5 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Yıldırım, kendisinin yalnızca yüzde 100 artışla 2 bin 400 lira ödeyebileceğini beyan ettiğini, ev sahibinin kızı tarafından dava açıldığını belirtti.

Mahkeme sürecinde bilirkişinin inceleme yaptığını ancak evdeki eksiklikleri göz önünde bulundurmadığını öne süren Yıldırım, "Bilirkişi, sadece konum nedeniyle kira bedelini 16 bin lira olarak belirledi. Ancak mahkeme son celsede bu rakamı 8 bin 156 lira olarak açıkladı. İtirazım sonrası 8 bin liraya düşürüldü. Bilirkişinin görüş bildirmesi normaldir, fakat mahkemenin hukuk çerçevesinde karar vermesi gerekirdi" diye konuştu.

Adliyeye itiraz dilekçesi sunduğunu belirten Yıldırım, "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim. Sonuç alamazsam yasal süreç kapsamında istinafa taşıyacağım" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
img

Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Başkaldırıyoruz
img

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı

AFAD'dan kayıp mimarla ilgili umutları azaltan açıklama
Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış

Acun'un başını bu maçlar yakmış
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.