Burdur'da ahır yangını korkuttu

Ahırda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.E.'e ait bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ahırda ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR