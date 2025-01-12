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Bucak'ta Otomobil Çarpışmasında 6 Kişi Yaralandı

Bucak'ta Otomobil Çarpışmasında 6 Kişi Yaralandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kargı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta istikametinden Antalya istikametine giden Hamza D. (42) idaresindeki 06 DAK 305 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet A.E. (40) idaresindeki 15 ES 454 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası 06 DAK 305 plakalı otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamza D. ile aynı araçta bulunan Emine Ç. (42) ve diğer otomobilin sürücüsü Muhammet A.E. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şengül E. (40), İsmail Ü.E. (60) ve Ramazan Ş.E.(4) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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