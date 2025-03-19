Bucak'ta Kereste Fabrikasında Yangın: İşletme Küle Döndü
Burdur'un Bucak ilçesinde Ünerler Kereste adlı fabrikada kaynak makinesinden çıkan yangın sonucu işletme tamamen zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangında işletme küle döndü.
Yangın, saat 16.45 sıralarında Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ünerler Kereste adlı işletmede, kaynak makinesinden çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın anında fabrika kenarında bulunan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR