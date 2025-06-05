Bozcaada Açıklarında Slaç Basmaktan Gemeye 8 Milyon TL Ceza

Bozcaada açıklarında slaç basan gemiye 8 milyon TL ceza

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası kesildi.

Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan Türk bayraklı CLİAS-5 isimli atık alım tankerinden kaynaklı denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) basıldığı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı.

Yapılan incelemenin ardından gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası uygulandı.