Bozcaada Açıklarında Slaç Basmaktan Gemeye 8 Milyon TL Ceza

Bozcaada Açıklarında Slaç Basmaktan Gemeye 8 Milyon TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı tespit edilen CLİAS-5 isimli gemiye, 8 milyon 218 bin TL ceza kesildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonrası geminin cezası belirlendi.

Bozcaada açıklarında slaç basan gemiye 8 milyon TL ceza

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası kesildi.

Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan Türk bayraklı CLİAS-5 isimli atık alım tankerinden kaynaklı denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) basıldığı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı.

Yapılan incelemenin ardından gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN İLİK - 3.Sayfa
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.