Çanakkale'de karaya oturan tankerle ilgili, "Ukrayna" detayı
Bozcaada açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin, olaydan günler önce Akdeniz'de Ukrayna tarafından insansız hava aracıyla hedef alındığı ortaya çıktı. 249 metre uzunluğundaki tankerin geçmişte aldığı hasarın, yaşanan kazayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
- Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Umman bayraklı 'QENDIL' adlı ham petrol tankeri lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.
- Tankerin 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna güçleri tarafından insansız hava aracı saldırısıyla vurulduğu belirlendi.
- Yetkililer tankerin karaya oturmasının fırtına kaynaklı mı yoksa daha önce aldığı hasarla bağlantılı mı olduğunu netleştirmek için teknik inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin, daha önce Akdeniz'de Ukrayna tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ortaya çıktı.
Aliağa'dan Yalova'ya seyir halinde olan, 249 metre uzunluğundaki boş ham petrol tankeri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada açıklarında kontrolden çıkarak karaya oturdu. Olay sonrası yapılan incelemelerde tankerin geçmişine dair dikkat çekici bir detay gün yüzüne çıktı.
19 ARALIK'TA HEDEF ALINMIŞ
Rusya'ya ait olduğu öne sürülen QENDIL tankerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna güçleri tarafından İHA saldırısıyla vurulduğu belirlendi. Saldırının ardından tanker seyrine devam etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, tankerin karaya oturmasının doğrudan fırtına kaynaklı mı yoksa daha önce aldığı hasarla bağlantılı mı olduğunu netleştirmek için teknik inceleme başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, deniz trafiği de kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Olayla ilgili resmi makamların yapacağı detaylı açıklama bekleniyor.