Haberler

Çanakkale'de karaya oturan tankerle ilgili, "Ukrayna" detayı

Çanakkale'de karaya oturan tankerle ilgili, 'Ukrayna' detayı Haber Videosunu İzle
Çanakkale'de karaya oturan tankerle ilgili, 'Ukrayna' detayı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozcaada açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin, olaydan günler önce Akdeniz'de Ukrayna tarafından insansız hava aracıyla hedef alındığı ortaya çıktı. 249 metre uzunluğundaki tankerin geçmişte aldığı hasarın, yaşanan kazayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

  • Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Umman bayraklı 'QENDIL' adlı ham petrol tankeri lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.
  • Tankerin 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna güçleri tarafından insansız hava aracı saldırısıyla vurulduğu belirlendi.
  • Yetkililer tankerin karaya oturmasının fırtına kaynaklı mı yoksa daha önce aldığı hasarla bağlantılı mı olduğunu netleştirmek için teknik inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin, daha önce Akdeniz'de Ukrayna tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ortaya çıktı.

Aliağa'dan Yalova'ya seyir halinde olan, 249 metre uzunluğundaki boş ham petrol tankeri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada açıklarında kontrolden çıkarak karaya oturdu. Olay sonrası yapılan incelemelerde tankerin geçmişine dair dikkat çekici bir detay gün yüzüne çıktı.

19 ARALIK'TA HEDEF ALINMIŞ

Rusya'ya ait olduğu öne sürülen QENDIL tankerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna güçleri tarafından İHA saldırısıyla vurulduğu belirlendi. Saldırının ardından tanker seyrine devam etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, tankerin karaya oturmasının doğrudan fırtına kaynaklı mı yoksa daha önce aldığı hasarla bağlantılı mı olduğunu netleştirmek için teknik inceleme başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, deniz trafiği de kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Olayla ilgili resmi makamların yapacağı detaylı açıklama bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı