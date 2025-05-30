Borsa İstanbul'da Manipülasyon Yapıldığı İddiasıyla 12 Kişi Tutuklandı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Yapıldığı İddiasıyla 12 Kişi Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da sosyal medya üzerinden manipülatif hareketlerde bulundukları iddia edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyon, 9 ilde gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Borsa İstanbul piyasasında sosyal medyadan manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında olağan dışı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine başlatılan ve yürütülen soruşturma dahilinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti.

9 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı

Soruşturma kapsamında, 'Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı belirlenen 17 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere 9 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

12 şüpheli tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından 15 şüpheli, 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında ise 'imza' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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