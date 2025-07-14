Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 8 Şüpheliye Gözaltı

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Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında yapay yükseliş ve dalgalanmalar iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptığı öne sürülüyor.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir şirketin hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

8 şüpheliye operasyon

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak olmak üzere 4 ilde operasyon düzenlendi. Yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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