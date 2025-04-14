Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

"Bu hayalinizden vazgeçin"
Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, araç kurtarma çalışması sırasında başına çeki demiri isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Çepni köyünde dualarla defnedildi.

4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Bolu Off-Road Başkanı Burhan Turan son yolculuğuna uğurlandı

BOLU - Bolu'da araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demirinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da 9 Nisan'da arkadaşının aracını kurtarmak için At Yaylası'na giden Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan otomobili kurtarmak için çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Burhan Turan'ın kafasına isabet ederek ağır yaralandı.

Dün gece yaşam mücadelesini kaybetti

Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, ağır yaralı olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Burhan Turan dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Köyüne defnedildi

Turan'ın cenazesini teslim alan ailesi merkeze bağlı Çepni köyüne götürdü. Çepni köyü camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burhan Turan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye çok sayıda sevenleri katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.