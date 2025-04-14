Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı

4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Bolu Off-Road Başkanı Burhan Turan son yolculuğuna uğurlandı

BOLU - Bolu'da araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demirinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da 9 Nisan'da arkadaşının aracını kurtarmak için At Yaylası'na giden Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan otomobili kurtarmak için çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Burhan Turan'ın kafasına isabet ederek ağır yaralandı.

Dün gece yaşam mücadelesini kaybetti

Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, ağır yaralı olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Burhan Turan dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Köyüne defnedildi

Turan'ın cenazesini teslim alan ailesi merkeze bağlı Çepni köyüne götürdü. Çepni köyü camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burhan Turan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye çok sayıda sevenleri katıldı.