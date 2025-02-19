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Bolu'da Taraftar Kavgasında 4 Kişi Tutuklandı

Bolu'da Taraftar Kavgasında 4 Kişi Tutuklandı
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Bolu'da Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavga sonucunda 7 kişi yaralanırken, 12 taraftar gözaltına alındı. Olayda lideri Ali İmdat dahil 4 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'da 7 kişinin yaralandığı taraftar kavgasında adliyeye sevk edilen 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat dahil 4 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı. Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı.

12 taraftar gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı taraftarlar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen 12 taraftar gözaltına alındı.

4 taraftar tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat (54), H.T. (46), İ.İ.E. (25) ve Y.İ. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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