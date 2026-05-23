Haberler

Bolu'da kurban bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi

Bolu'da kurban bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde işletmelere yönelik denetimleri artırdı. 2026 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletme ve 27 bin ürün denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde işletmelere yönelik denetimler arttırıldı. Mevzuata aykırı işletmeler tespit edilerek idari yaptırım uygulandı.

Bolu Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Tüketicilerin ekonomik haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde; alışveriş merkezleri, yerel ve ulusal zincir marketler, kafe, lokanta, pastane, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmelerin yanı sıra otogarlar, pazar yerleri ve toptancı hali kontrol edildi. Denetimlerde özellikle haksız fiyat artışı, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, fiyat etiketi mevzuatına uygunluk ile yiyecek ve içecek işletmelerindeki tarife ve fiyat listeleri detaylı şekilde incelendi.

Bin 650 işletme kontrol edildi

2026 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 650 işletme ile 27 bin ürün denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde başlayan denetimlerin bayram süresince ve yıl boyunca kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA), CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla bildirebileceği belirtildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL

Paraya para demiyor, 30 sanide servet kazanıyor
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti