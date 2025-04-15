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Bolu'da Kuaföre Hırsızlık: İki Şüpheli Yakalandı

Bolu'da Kuaföre Hırsızlık: İki Şüpheli Yakalandı
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Bolu'da bir kuaför salonuna balkondan girerek 5 bin lira çalan iki şüpheli, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Bolu'da kuaför salonuna gece saatlerinde balkondan girerek kasadan 5 bin lira çalan iki şüpheli, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonuna gece saatlerinde balkondan girerek hırsızlık yapan 19 yaşındaki M.G. ve E.G. isimli iki şüpheli, dükkanın kasasından yaklaşık 5 bin lira çaldı. Sabah kasadan para çalındığını fark eden işletme sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin kimliği, 60 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda ortaya çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yakın takibi sonucu yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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