Bolu'da üniversite inşaatında maaşlarını alamayan işçiler 2 haftada 4 kez vince çıktı: '20 gündür yemek ve su yok'

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki İlahiyat Fakültesi ek bina inşaatında çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek 2 hafta içinde 4 kez vince çıktı ve iş bırakarak eylem yaptı.

Olay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden İlahiyat Fakültesi ek bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan yaklaşık 40 işçi, 2 aydır ücretlerini alamadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi. İşçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle 2 hafta içinde 4 kez inşaat alanındaki vince çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarının ardından vinçten indirildi. İnşaatta çalışan işçilerin toplam 4 milyon 200 bin lira alacağının bulunduğu öne sürüldü.

"20 gündür yemek ve su yok"

Kalıpçı kalfası İlyas Tombaz, yaklaşık 20 gündür şantiyede yemek ve su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Koğuşta, sıcağın içinde bekliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira alacağımız var. Arkadaşlarımız mağdur oldu. Köylerine gidip geri gelenler var. Paralarını almak için halen haber bekleyen 10 kişi bulunuyor. Buradan ayrılanlar kredi kartıyla gitti. Vince çıkan arkadaşımızın icra dosyaları var. Yaşananlar nedeniyle psikolojisi bozuldu. Her gün domates ve ekmek yiyoruz. Stresten hastalanan ve doktora giden arkadaşlarımız var" dedi.

"Sigortalarımızın kesildiğini öğrendik"

İşçilerden Adem Kara da 20 gündür şantiyede beklediklerini ifade ederek, "Sabah ve akşam sadece domates ile ekmek yiyoruz. Bazı günler aç kalıyoruz. Kaç defa vince çıktık ancak çözüm bulunamadı. Ödemelerimizin yapılmasını istiyoruz. Ayın 30'undan sonra sigortalarımızın da kesildiğini öğrendik. Bununla ilgili şikayette bulundum. İnşaat alanında bir işçinin başına bir şey gelmesi halinde bunun hesabını nasıl verecekler? Ailelerimizden uzakta çalışıyoruz. Aç ve susuz şekilde konteynerlerde bekliyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

"İşçilere karşı borçluyum"

Demirci kalfası Necmettin Çolak ise yanında çalışan işçilere borcu bulunduğunu belirterek, "Şu anda 9 kişiye borcum var. Bankadan para çekerek gönderdim. Yaklaşık 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 500 bin lira arasında alacağım bulunuyor. Yetkililerin bize yardımcı olmasını bekliyorum. Ben de bu insanlara ödeme yapmak zorundayım. Onlar benden hak edişlerini bekliyor. Herkes ailesi ve çocukları için çalışıyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı