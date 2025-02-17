Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı

Bolu'da Ankaragücü Taraftarları Arasında Kanlı Kavga

Bolu'da Ankaragücü Taraftarları Arasında Kanlı Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, Ankaragücü taraftar grupları arasında yaşanan gerginlik, satır, sopa ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı ve jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Mola verdikleri Bolu'da Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu Highway AVM'nin otoparkını savaş alanına çevirdi. Satır, sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı. Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga nedeniyle Highway'deki dükkanlar, otobüsler ve birçok araç zarar gördü. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından çok sayıda taraftar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaralı vatandaşların hastanelerde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Ulan senin hav havına da sülalene de..."
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
img

Eşcinsel evliliğe karşı kamu spotu hazırladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Canlı anlatım! İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.