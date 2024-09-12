Bolu'da anız yakarak 73 dönümlük arazinin yanmasına neden olan kişiye ceza kesildi

Bolu'da anız yakarak 73 dönümlük arazinin yanmasına neden olan kişiye 141 bin 951 lira ceza kesildi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 28 Ağustos tarihinde anız yangını çıkmıştı. Çavuşlar Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Yangın nedeniyle 73 dönümlük arazi küle döndü. Yangın sonrasında ekipler tarafından inceleme yapıldı. Yangının insan kaynaklı çıktığı tespit edildi. Anız yakan kişiyi de tespit eden ekipler konu hakkında tutanak tuttu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yangın çıkaran kişiye 141 bin 951 lira para cezası uygulandı. - BOLU