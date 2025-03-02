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Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryat Yangında Küle Döndü

Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryat Yangında Küle Döndü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Milta Marina'da yanan bir motoryat, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde milyon dolarlık bir motoryat çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum merkezde bulunan Milta Marina'da bağlı olan motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yat, görevliler tarafından deniz ortasına çekildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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