Bodrum'da 4 korsan taksiye ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetkisiz yolcu taşımacılığı (korsan taksi) yapan kişilere yönelik düzenlenen denetimlerde 4 araç trafikten men edilirken, sürücülere toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kayıt dışı ve yetkisiz yolcu taşımacılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda yürütülen fiziki takip ve denetimlerde, 4 otomobil sürücüsünün "korsan taksi" olarak tabir edilen yöntemle usulsüz taşımacılık yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 400 bin TL idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında, yetkisiz taşımacılıkta kullanılan 4 otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Yakalanan sürücülerin ehliyetlerine ise 30'ar gün süreyle el konuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
