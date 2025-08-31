Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da "Gümbetli Ahmet" olarak bilinen ve 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı Ümit Çeviren yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Talihsiz iş insanın cansız bedeni sabah yakınları tarafından bulunurken, arkadaşları "Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı" yorumunda bulundu.

Bodrum ve çevresinde "Gümbetli Ahmet" olarak bilinen 49 yaşındaki Ümit Çeviren yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti.

BORÇLAR NEDENİYLE ÇIKMAZA GİRDİ

30 yıldır bölgede turizm acentesi işleten Çeviren, son yıllarda yaşadığı ekonomik bunalım ve giderek katlanan borçları nedeniyle çıkmaza girdi. Çeviren, önceki gece evinin balkonunda kendini iple tavana astı.

"HERKES ZOR DURUMDA"

Talihsiz iş insanının cansız bedenini sabah yakınları buldu. Gümbetli Ahmet'in ardından gözyaşı döken meslektaşları, "Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı. Sektörün hali ortada. Herkes zor durumda" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılığının ardından Jose Mourinho ilk kez konuştu

Ayrılığının ardından Mourinho'dan olay açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.