Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti
Bodrum'da "Gümbetli Ahmet" olarak bilinen ve 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı Ümit Çeviren yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Talihsiz iş insanın cansız bedeni sabah yakınları tarafından bulunurken, arkadaşları "Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı" yorumunda bulundu.
BORÇLAR NEDENİYLE ÇIKMAZA GİRDİ
30 yıldır bölgede turizm acentesi işleten Çeviren, son yıllarda yaşadığı ekonomik bunalım ve giderek katlanan borçları nedeniyle çıkmaza girdi. Çeviren, önceki gece evinin balkonunda kendini iple tavana astı.
"HERKES ZOR DURUMDA"
Talihsiz iş insanının cansız bedenini sabah yakınları buldu. Gümbetli Ahmet'in ardından gözyaşı döken meslektaşları, "Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı. Sektörün hali ortada. Herkes zor durumda" dedi.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa