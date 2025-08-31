Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Bodrum ve çevresinde "Gümbetli Ahmet" olarak bilinen 49 yaşındaki Ümit Çeviren yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti.

BORÇLAR NEDENİYLE ÇIKMAZA GİRDİ

30 yıldır bölgede turizm acentesi işleten Çeviren, son yıllarda yaşadığı ekonomik bunalım ve giderek katlanan borçları nedeniyle çıkmaza girdi. Çeviren, önceki gece evinin balkonunda kendini iple tavana astı.

"HERKES ZOR DURUMDA"

Talihsiz iş insanının cansız bedenini sabah yakınları buldu. Gümbetli Ahmet'in ardından gözyaşı döken meslektaşları, "Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı. Sektörün hali ortada. Herkes zor durumda" dedi.