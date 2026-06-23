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Tatvan merkezli bahis operasyonu

Tatvan merkezli bahis operasyonu
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Bitlis Tatvan merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1,6 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.

Bitlis'in Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

10-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Tatvan, Batman ve İstanbul'da toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'sinin Tatvan, 2'sinin Batman, 2'sinin ise İstanbul'da olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre şüphelilere ait banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 1 milyar 634 milyon 515 bin 462 lira işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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