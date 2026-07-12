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Bitlis'te dağlık alanda yangın: Binlerce arı telef oldu

Bitlis'te dağlık alanda yangın: Binlerce arı telef oldu
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Bitlis merkeze bağlı Yükseliş Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayılıyor. Yangında bir arıcıya ait binlerce arı telef oldu ve kovanlarda büyük maddi zarar oluştu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bitlis merkeze bağlı dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek etkisini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ölen saatlerinde merkeze bağlı Yükseliş Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Yangın nedeniyle mahallede arıcılık yapan bir vatandaşa ait çok sayıda arı kovanı alevlerin arasında kaldı. Yangında binlerce arı telef olurken, kovanlarda da büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Bölgeden yükselen yoğun duman çevre mahallelerden de görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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