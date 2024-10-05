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Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı

Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yayınlandı. Bu listede 'Tek tırnaklı eti' tespit eden yerler de açıklandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yayınlandı. Bu liste de 'Tek tırnaklı eti' tespit eden yerler de açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yayımlandı. Listede 'Tek tırnaklı eti' tespit edilen 9 firma yer aldı.

Birçok vatandaş tarafından "Tek tırnaklı eti nedir?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilen sorunun yanıtı... 'Tek tırnaklı eti' at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade eder. 'Tek Tırnaklı Eti Tespiti' sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şu şekilde:

Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı

Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi 3-sayfa Finans Yaşam

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Yorumlar (2)

Vatansever:

Ulan eşeklerin neslini tükettiniz be Ben de diyorum bu eşekler nereye gitti uzun zaman oldu etrafımda eşek görmedim

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ferhat yörük:

Sonuç? Adalet olsa bunları sallandırırlar. Millete at eti it eti domuz eti yedirmenin cezası ifşa etmek mi?

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