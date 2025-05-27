Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Çekya'nın doğusundaki Krkonoše Dağları, yakın tarihin en gizemli keşiflerinden birine sahne oldu. Dağ yürüyüşü yapan iki kişi, kayalık bir bölgede yüzeyi dışarı taşmış bir alüminyum kutu buldu. Kutunun içinden çıkanlar ise yalnızca yürüyüşçüleri değil, tüm araştırmacıları şaşkına çevirdi.

ALTINLAR, PUROLAR VE YÜZLERCE ESKİ PARA

CNN International'ın haberine göre; kutunun içinde altın bilezikler, eski puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce farklı ülkeye ait madeni para yer alıyordu. İlginç olan, bulunan paraların hiçbirinin Çekya'ya ait olmamasıydı. Bu detay, kutunun yerel değil, uluslararası geçmişe sahip bir define olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ, ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Şaşkınlık içindeki yürüyüşçüler, kutuyu Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim etti. Müze yetkilileri hemen kapsamlı bir inceleme başlattı. Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak, kutudaki en yeni paranın 1921 tarihli olduğunu belirtti. Bu da defineyi 2. Dünya Savaşı öncesine konumlandırıyor.

SAVAŞTAN KAÇANLARIN MALI MIYDI?

Uzmanlara göre, hazine Nazilerden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabilir. Bir başka teoriye göre ise bu kutu, 1945'te bölgeden göç eden Almanlar tarafından saklanmış olabilir. Henüz netlik kazanmayan bu teori, keşfi hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli kılıyor.

SUTTON HOO'YU HATIRLATTI

Bu olay, arkeoloji dünyasının yakın dönemdeki en ses getiren keşiflerinden biri olan, İngiltere'deki Sutton Hoo hazinesiyle benzerlik gösteriyor. O örnekte, Bizans dönemine ait bir obje Antakya'dan İngiltere'ye uzanan bir yolculukla bağlantı kurulmuştu. Şimdi Krkonoše hazinesi de benzer bir tarihsel hikâyeye ışık tutabilir.