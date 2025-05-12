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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişiye tutuklama kararı çıkarıldı. Operasyonda metamfetamin, uyuşturucu kullanımına uygun aparat ve 1.675 TL nakit para ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 3.30 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan 'pipe' olarak tabir edilen cam aparat, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçası, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 675 TL ele geçirildi.

Operasyonda sonrasına 1 şüpheliye adli işlem başlatılırken 1 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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