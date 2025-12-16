Bilecik'te pazarcı kavgası; 2 kişi yaralandı

Bilecik'te kapalı pazar alanında zücaciye ürünleri satan 2 esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında zücaciye satan Baki D. ve Mesut K. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma yaşandı. Ardından iddiaya göre; Baki D. ve yanında çalışanlar Mesut K.'ye saldırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve zabıta pazarda geniş çaplı önlem alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK