Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 86 Araç Sürücüsüne 143 Bin 748 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 86 araç sürücüsüne 143 bin 748 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 241 araç sürücüsü denetlenirken 86 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 41 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 25 araç sürücüsüne 'Hız Kurallarına Uymamak', 7 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Trafik ile ilgili Diğer Kurallara Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak', 3 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak', 1 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Teknik Değişiklik', 1 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda Duraklamak' maddelerince toplam 143 bin 748 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. - BİLECİK