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Bilecik'te gözaltına alınan tefeci tutuklandı

Bilecik'te gözaltına alınan tefeci tutuklandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda senet, çek ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Münür E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda yaprak senet karnesi ele geçirilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 11 Haziran Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı bilgisi ulaştı. Osmaneli'nde ekiplerin yaptığı operasyonda Münür E. isimli şahsa ait 2 adres ve aracında adli arama yapıldı. Aramalarda 2 adet alacak-verecek defteri, 1 adet 50 yaprak senet karnesi, 1 adet müşteki S.K. adına doldurulmuş 1 milyon 350 bin TL tutarında çek, 1 adet A-4 boyutunda alacak-verecek işlemlerinin yazılı olduğu kağıt, 3 adet A-5 boyutunda alacak-verecek işlemlerinin yazılı olduğu 3 farklı şahsa ait kağıt 101 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Münür E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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