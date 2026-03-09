Haberler

Bilecik'te 6,5 milyon TL'lik kuyumcu soygununda 4 tutuklama

Bilecik'te 6,5 milyon TL'lik kuyumcu soygununda 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir kuyumcudan 6,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili diğer 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bilecik'te bir kuyumcudan 6,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 03.50 sıralarında İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önce kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı. Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren şüpheliler, yaklaşık 30 saniye içinde ellerindeki çuvallara ziynet eşyalarını doldurarak kaçtı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittiklerini tespit etti. Yapılan araştırmada olayda kullanılan araçların plakaları ve sürücüleri belirlendi. Şüphelilerden E.İ.A. ve Y.K.'nın kullandığı kiralık araçlar da ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucunda tespit edilen A.E. ve B.K. ile daha önce yakalanan 2 kişi birlikte adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderilirken, firar eden 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

"Defolun gidin" yorumuna olay cevap
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu