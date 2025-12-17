Bilecik'te kaçak makaron operasyonu

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazaryeri ilçesi Kınık köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 20 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet dijital terazi, 10 bin adet boş makaron, 5 kilogram kaçak çay, 54 adet 100 gramlık kapalı tütün (5,4 kilogram), 125 adet sigara ağızlığı, 15 adet el tipi sigara sarma makinesi ve 112 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BİLECİK