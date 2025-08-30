Bilecik'te İDAŞ Fabrikası'nda Yangın Çıktı

Bilecik'te İDAŞ Fabrikası'nda Yangın Çıktı
Bozüyük ilçesindeki İDAŞ Fabrikası'nda gece yarısı çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki İDAŞ Fabrikası'nda gece yarısı yangın çıktı.

Fabrikanın bir bölümünde gece saat 01.45 sularında başlayan ve başlama nedeni şuan bilinmeyen yangın maddi hasara neden oldu. Yangın ihbarının ardından kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK

