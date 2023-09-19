Bilecik'te Gölette Erkek Cesedi Bulundu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esere Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu. Gölette balık avlamak için giden bir kişi, kenarda hareketsiz yatan birini fark etti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, cesedin Mehmet O'ya ait olduğunu tespit etti. Mehmet O'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.