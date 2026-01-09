Haberler

Bilecik'te fırtına fabrikanın çatısını uçurdu

Güncelleme:
Bilecik'te etkili olan kuvvetli rüzgar, bir seramik fabrikasının çatısının uçmasına neden oldu. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Bilecik'te fırtına nedeniyle bir fabrikanın çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bilecik'te etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50-70 kilometre hızla esen rüzgarın yer yer 80-90 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Pazaryeri ilçesine bağlı Fırınlar Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, bir seramik fabrikasına ait elektrik atölyesinin çatısı uçarak fabrika duvarı ile yolun arasına düştü.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmazken, yola düşen çatı parçaları Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından kaldırılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
