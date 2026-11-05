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Bilecik'te denetimlerde 87 bin 406 TL ceza kesildi, 20 firma kurula bildirildi

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Bilecik'te denetimlerde 87 bin 406 TL ceza kesildi, 20 firma kurula bildirildi
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Bilecik'te ekim ayı boyunca yürütülen denetimlerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı incelendi. Denetimlerde toplam 87 bin 406 TL ceza kesildi, haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 20 firma Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

Bilecik'te fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 87 bin 406 TL idari para cezası kesildi.

Valilik koordinesinde İl Ticaret Müdürlüğü denetim ekiplerince ekim ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda 91 firmada 3 bin 490 ürün denetlendi. Haksız fiyat artışı kapsamında ise 46 firmada 106 ürün kontrol edildi. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 87 bin 406 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 20 firma ise incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

Yetkililer, denetimlerin kent merkezi ve ilçelerde devam ettiğini belirterek vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiketle karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) veya CİMER üzerinden şikayette bulunabileceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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