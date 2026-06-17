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Bilecik'te 9 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bilecik'te 9 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 320 adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 9 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan saha araştırmalarında kaçak ürünlerin bir ikamette muhafaza edildiği tespit edildi. İki ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda 9 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.U., E.K. ve H.Ç. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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