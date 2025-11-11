Haberler

Bilecik Emniyeti'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Sosyal Konut Temalı Dolandırıcılara Dikkat!

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, sosyal konut başvurusu bahanesiyle dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak resmi hesapları doğrulamalarını ve yalnızca güvenilir sistemler üzerinden ödeme yapmalarını istedi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, son günlerde artan 'Sosyal konut' temalı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şener, sosyal konut başvurusu bahanesiyle vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Özellikle ön ödeme, kapora veya belge ücreti adı altında para isteyen kişi ve internet sitelerine itibar edilmemesini anlatan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Resmi hesapları doğrulayınız, mavi tik kontrolü yapmadan hiçbir işlem gerçekleştirmeyiniz. Ödemelerinizi yalnızca yetkili kamu bankalarının resmi sistemleri üzerinden yapın. Bireysel IBAN'lara EFT veya havale yoluyla kesinlikle ödeme yapmayın. Banka bilgilerinizi isteyen bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi, kart bilgilerinizi asla paylaşmayın. Şüpheli site ve mesajları derhal yetkililere bildirin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
