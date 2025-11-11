Bilecik Emniyeti'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Sosyal Konut Temalı Dolandırıcılara Dikkat!

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, son günlerde artan 'Sosyal konut' temalı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şener, sosyal konut başvurusu bahanesiyle vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Özellikle ön ödeme, kapora veya belge ücreti adı altında para isteyen kişi ve internet sitelerine itibar edilmemesini anlatan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Resmi hesapları doğrulayınız, mavi tik kontrolü yapmadan hiçbir işlem gerçekleştirmeyiniz. Ödemelerinizi yalnızca yetkili kamu bankalarının resmi sistemleri üzerinden yapın. Bireysel IBAN'lara EFT veya havale yoluyla kesinlikle ödeme yapmayın. Banka bilgilerinizi isteyen bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi, kart bilgilerinizi asla paylaşmayın. Şüpheli site ve mesajları derhal yetkililere bildirin" dedi. - BİLECİK