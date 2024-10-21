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Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu

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ATV'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Sergen Yalçın sorusu gündem oldu. Yarışmacı Çağrı Uslu, 500 bin TL değerindeki, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusunu doğru bildiği halde cevap vermeyerek 300 bin TL ile yarışmadan çekildi.

Atv'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümünde sorulan Sergen Yalçın sorusu programın o bölümüne damga vurdu.

500 BİNE KADAR GELDİ

Soruları teker teker bilerek iilerleyen başarılı yarışmacı Çağrı Uslu, 300 bin TL değerindeki onuncu soruyu da doğru cevaplayarak 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

DOĞRU BİLDİ AMA CEVAP VERMEDİ

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusu çıktı. Soru'nun doğru cevabı olan Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkını doğru bilen fakat cevaplamayan yarışmacı çekildiği için 300 bin lira kazandı.

Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

Oktay Kaynarca Sergen Yalçın Televizyon Spor Atv

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Yorumlar (2)

Murat Ülger:

Soruya bak. Doğum yaptıran ebesini soraydınız bari.

33
4
yanıtYanıtla
Murat Ustabasi:

adam ismini bile solemek istememis

11
3
yanıtYanıtla
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