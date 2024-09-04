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Beypiliç çevre katliamına devam ediyor: 4'üncü kez ceza yediler

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Bolu'da faaliyet gösteren Beypiliç firması, atık suyunu arıtmadan dereye saldığı gerekçesiyle 4'üncü kez ceza aldı. 3 milyon 480 bin lira ceza yiyen firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Beypiliç çevre katliamına devam ediyor: 4'üncü kez ceza yediler

BOLU - Beyaz et sektöründe piyasada belirleyici konumda bulunan Bolu faaliyet gösteren Beypiliç firmasına, atık suyunu arıtmadan dereye saldığı gerekçesiyle 4'üncü kez ceza kesildi. 3 milyon 480 bin lira ceza yiyen firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Beyaz et sektöründe piyasada belirleyici konumda bulunan Bolu faaliyet gösteren Beypiliç firması çevreyi kirletmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi kapsamındaki denetimlerde, Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki Beypiliç firmasının, atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını 4'üncü kez yakaladı. Firmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, şirket hakkında çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevreyi kirletmekten yılmadılar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezaları verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Ekonomi Güncel

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