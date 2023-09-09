Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında kavga çıktı

Beylikdüzü Marina'da bulunan bir eğlence mekanının önünde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan grup ortalığı birbirine kattı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marina'da bulunan bir eğlence mekanının önünde yaşandı. İddiaya göre alkollü grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Mekanın çıkışına taşınan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. Vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu. Olayda bir şahsın yüzü kan içinde kalırken, şahıslar bir süre sonra dağıldı. Yaşanan kavga anı, mekandaki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.