Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa Haberleri İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul kavga 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.