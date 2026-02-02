Haberler

Bebek arabasından 2 milyon liralık altın çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hırsız, bebek arabasından yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın çalarak kaçtı. Polis, şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek kısa sürede yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bebek arabasından yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 18 Aralık 2025 tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle sokakta dolaşan şüpheli Zafer D., bir evin girişinde bulunan bebek arabasına asılı çantayı fark etti. Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, bebek arabasındaki çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., durumu polis merkezine bildirerek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit para bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevrede bulunan 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, adeta dedektif gibi iz sürerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Zafer D.(40) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

