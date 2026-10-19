Bayrampaşa'da polise saldıran 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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İstanbul Bayrampaşa'da dün oynanan bir spor müsabakası öncesinde stat çevresindeki evlerin zillerine basıp duvarlardan atlayarak stada zorla girmeye çalışan ve kendilerini uyaran polis ekiplerine saldıran 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim 2026 tarihinde ilçede oynanan bir spor müsabakası nedeniyle stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Altıntepsi Mahallesi'nde toplanan bir grup taraftarın stat çevresindeki evlerin zillerine basarak içeri girmeye çalıştığı ve stadın duvarlarına tırmanarak içeriye zorla sızmaya çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, taraftar grubunu uyararak bölgeden uzaklaşmalarını istedi. Polisin uyarılarına riayet etmeyerek taşkınlıklarına devam eden gruptan H.C.C., E.C., B.C., T.H.T. ve B.C.K. isimli şahıslar muhafaza altına alınmak istendi. Bu sırada zanlılar, kendilerini engellemeye çalışan görevli polis memurlarına mukavemet göstererek fiziki saldırıda bulundu. Olay yerine kısa sürede sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle polise direnen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı