Bayram Öncesi Yangın Felaketi: 16 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bayram Öncesi Yangın Felaketi: 16 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Bayram Öncesi Yangın Felaketi: 16 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir ahırda çıkan yangında satışı yapılan 16 kurbanlık büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bayram öncesi felaket: Ahırda çıkan yangında satışı yapılan 16 büyükbaş telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ahırda çıkan yangın neticesinde satımı gerçekleştirilen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 16 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürürken 16 büyükbaş telef oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken telef olan kurbanlıkların daha önceden satışının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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