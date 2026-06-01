Bayram tatili sona erdi: D-100'de yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ve Pendik istikametinde araçlar yoğunluk oluştururken, Kadıköy ve Bostancı yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Bayram tatilinden dönenlerin de trafiğe katılmasıyla birlikte ana arterlerde araç yoğunluğu arttı. D-100 kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı