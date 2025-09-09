Haberler

Bayburtlu Milli Atlet Sezer Altuntaş Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
40 yaşındaki milli atlet Sezer Altuntaş, Aydıntepe'deki evinde pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Altuntaş, birçok maraton ve koşuda başarılar elde etmişti.

Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş (40), Aydıntepe ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Altuntaş, iddiaya göre pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş, ülke genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
