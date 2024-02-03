Batman'ın Kozluk ilçesinde ahır yangını: Bir büyük baş hayvan telef oldu
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde bir ahırda çıkan yangında bir büyük baş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ahır kullanılamaz hale geldi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Ekipleri tarafından söndürülen yangında bir büyük baş hayvan telef oldu.
Yangın, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından sonra ahır kullanılamaz hale geldi. - BATMAN