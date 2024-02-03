Batman'ın Kozluk ilçesinde ahır yangını: Bir büyük baş hayvan telef oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Ekipleri tarafından söndürülen yangında bir büyük baş hayvan telef oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından sonra ahır kullanılamaz hale geldi. - BATMAN