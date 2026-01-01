Haberler

Batman'da kar nedeniyle iş yerlerin sundurması çöktü

Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle GAP Mahallesi'nde bir iş yerine ait sundurma, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, çatılarda biriken karlar konusunda vatandaşları uyardı.

Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. GAP Mahallesi'nde bir iş yerine ait sundurma, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Edinilen bilgilere göre, gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışının ardından iş yerinin ön kısmında bulunan sundurma, biriken kar kütlesini taşıyamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın meydana geldiği sırada iş yerinin kapalı olması ve sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin giriş kısmında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, kent genelinde çok sayıda iş yerinin çatısında kar birikintilerinin risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

