Batman'da Yangında Lüks Araçlar Küle Döndü

Batman'da Yangında Lüks Araçlar Küle Döndü
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Batman'da bir İran plakalı tırda çıkan yangında, taşıdığı 5 lüks araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'da İran plakalı tır ve üzerindeki sıfır kilometre 5 lüks araç, çıkan yangında hurdaya döndü.

Hasankeyf ve Gercüş ilçesi arasındaki Aykar köyü mevkisinde İran plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, tırla birlikte taşıdığı sıfır kilometre 5 adet lüks araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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