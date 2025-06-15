Batman'da Yangın, 200 Dönüm Buğday Tarlasını Küle Çevirdi

Batman'da Yangın, 200 Dönüm Buğday Tarlasını Küle Çevirdi
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Batman'ın Beşiri ilçesindeki Bahçeli köyünde meydana gelen yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, ihbar üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli köyünde çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Bahçeli köyü kırsalında bulunan buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiri ve İkiköprü itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alanın kül olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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