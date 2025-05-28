Batman'da Takibe Alınan Otomobilde 63 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman'da Takibe Alınan Otomobilde 63 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Batman'da bir otomobilde gerçekleştirilen aramada 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Batman'da takibe alınan otomobilde kaçak telefonlar ele geçirildi

BATMAN - Batman'da takibe alınan otomobilde yapılan aramada 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, değerlendirdikleri ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda ayrı poşetler içerisine zulalanmış 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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