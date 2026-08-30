Haberler

Batman'da Spor Salonu Yangını: Bakan Şimşek'in Yeğeni Hayatını Kaybetti

Batman'da Spor Salonu Yangını: Bakan Şimşek'in Yeğeni Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni 42 yaşındaki Emine Yağni olduğu açıklandı. Yangında 11 kişi etkilenirken, Vali yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni 42 yaşındaki Emine Yağni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlerlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Öte yandan olayda ölenlerin kimlikleri de belli oldu. 42 yaşındaki Emine Yağni ile Şanzime Sarıgül olayda hayatını kaybetti. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olan Emine Yağni'nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü

Denizin ortasında kaydettiği son mesajında tek bir ismi işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

ABD'nin kaçırdığı Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun
Alman çiftten biri çocuk iki Türk kıza yönelik skandal saldırı: Tecavüze uğramanızı diliyorum

Avrupa'nın göbeğinde biri çocuk iki Türk kıza skandal saldırı
CHP mi, Yeni Parti mi? Muharrem İnce, kararını bir isme sert sözlerle yüklenerek açıkladı

Muharrem İnce, kararını bir isme sert sözlerle yüklenerek açıkladı
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe'nin elinden ucuz kurtulduk

Fenerbahçe için daha önce söylediklerini unutun
Ağustos ayında her yer beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ağustos sonunda beyaz sürpriz! Araçlar yollarda kaldı