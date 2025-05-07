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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Cep Telefonu ve 90 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Cep Telefonu ve 90 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan hafif ticari aracın torpido bölümünde gizlenmiş gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da durdurulan hafif ticari aracın torpido bölümünde gizlenmiş gümrük kaçağı ürünler geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın tornavida ile sökülen torpidosunun altına gizlenmiş 20 kaçak cep telefonu, 10 elektronik sigara ve 90 kaçak paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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